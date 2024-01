Basket giovanile. Scatenati i ragazzi dell’Unieuro. Brilla Munari, riparte l’Under 19

Tre su tre per le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015, che viaggiano quindi anche nel nuovo anno alla grande. Dopo il ko contro Ancona, bella vittoria infatti nella seconda giornata di ritorno per l’Under 19 Eccellenza che, sbancando Lanciano col risultato di 70-79 (15-18; 32-37; 49-57) sale a quota 20 e consolida la seconda piazza portandosi a +4 (avendo lo scontro diretto a favore) sugli abruzzesi, terzi a quota 18 con i marchigiani (in vetta la VL Pesaro, 24). Tra i singoli, in evidenza Munari con 24 punti, oltre a Bellini (16), Borciu (15) e Zilio (14).

Rotondo poi il successo dell’Under 17 di coach Gandolfi, che trascinata dal duo Ercolani-Casali (23 punti a testa), vince con un perentorio 79-58 (21-15; 37-29; 64-35) contro Fidenza, agganciando il gruppo a quota 2 punti nella poule nazionle F.

Netto il successo anche per l’Under 15 Eccellenza, che espugna Modena 65-84 (14-19; 35-45; 50-63) al termine di una gara sempre guidata dai forlivesi, che hanno avuto tanto oltre che dal solito Zotti (24+9 rimbalzi) da Bacchilega (19) e Rusticali (17), restando in corsa per un posto tra le prime tre del torneo.

v. r.