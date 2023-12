Basket giovanile. Scatta la prima Christmas Cup per gli under 14 La prima edizione della Christmas Cup, torneo Under 14, parte domani con 5 squadre, tra cui Basket Jolly, Fortitudo Bologna, Virtus Castenaso, Basket Viadana e Basket Calcinaia. Un'occasione per stimolare sia lo sport che l'accoglienza in famiglia dei ragazzi di Calcinaia.