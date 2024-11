Basket giovanile. Scuola Basket, arrivano sorrisi dai ragazzi di coach Morea

Settimana nel complesso positiva per le formazioni ‘senior’ e giovanili di Scuola Basket Ferrara. Cresce l’Under 19 Gold, ma la squadra di coach Campi deve rimandare l’appuntamento con la vittoria: due gli impegni della scorsa settimana, il primo a Modena (83-60 per i padroni di casa) e il secondo in casa contro

la Sg Fortitudo, partita nella quale Sbf sfiora la vittoria e resta con l’amaro in bocca per i due punti sfuggiti nel finale che sarebbero stati meritati (62-63 il finale).

All’Under 17 Gold non basta la rimonta dell’ultimo quarto per avere la meglio della Cestistica Argenta, che conduce per larga parte del match ed espugna la Bondi Arena col punteggio di 65-74.

Soddisfazioni arrivano invece dall’Under 15 Gold, che nella quarta giornata del proprio campionato centra il secondo successo battendo nettamente 63-48 la Grifo Imola: buone indicazioni per coach Morea.

Passando ai gruppi Silver, l’Under 19 conquista la vittoria esterna sul campo della Benedetto XIV Cento: è un’affermazione importante e simbolica, in un derby sempre sentito contro i cugini centesi (52-58).

Incrocio che si ripete anche nel campionato Under 17 Silver, dove questa volta è la Benedetto ad imporsi su Scuola Basket col punteggio di 54-45, al termine di una partita combattuta.

L’Under 15 Silver paga uno scarso attacco ed è costretta ad arrendersi ad una più pronta San Giorgio di Piano (37-70), mentre arriva una bella vittoria per il gruppo Under 13 Silver che manda al tappeto 65-44 Gallo Basket.

In Divisione Regionale 2, infine, altra prova convincente della neopromossa formazione allenata da coach Schincaglia: contro gli esperti Spartans si gioca una partita punto a punto, che si decide nel finale a favore degli avversari (74-71). Sbf conferma però i buoni spunti di questa prima parte di stagione, in cui ha dato filo da torcere a tutte le squadre affrontate conquistando anche una vittoria all’esordio.

j. c.