Basket giovanile. Scuola Basket, due sconfitte per l’under 19 Gold. Campi: "E’ la prima esperienza, dobbiamo lavorare»

Due sconfitte consecutive per il gruppo dell’Under 19 Gold della Scuola Basket Ferrara, battuto in pochi giorni da Pallacanestro Reggiolo (78-70) e da Polisportiva Masi Casalecchio (92-50). Un gruppo, quello allenato da coach Mattia Campi, che ha bisogno di lavorare assieme in palestra e di continuare il suo processo di crescita, senza stare a badare troppo ai risultati.

Contro Casalecchio serviva un’impresa, considerata la forza degli avversari, ora primi in classifica, e Sbf ha retto l’urto per un tempo prima di crollare nella ripresa.

"Il passivo è pesante e mette in luce il divario che in questo momento c’è tra noi e loro – le parole di coach Campi –, per tutto il

primo tempo siamo stati in partita ma nel secondo siamo stati travolti sotto ogni aspetto. Alleno un gruppo giovane, quasi tutti sono alla prima esperienza in un campionato Gold: dobbiamo avere pazienza e lavorare sodo".

Sconfitta di misura anche per l’Under 17 Gold, battuta in volata 68-66 da Sg Fortitudo.

Passando ai gruppi Silver, non riesce il colpo esterno all’Under 19, che cede 69-61 sul campo di Finale Emilia; stesso match anche per l’Under 17, ma stavolta i giovani di Sbf si impongono sui modenesi (40-53).

L’Under 15 Silver incappa in un brutto ko nel derby con la 4 Torri (74-43), mentre l’Under 14 si aggiudica la ‘straprovinciale’ contro l’Antares Copparo (40-28).

Sconfitta per l’Under 13 Silver, battuta 72-41 da San Giorgio di Piano.

In Divisione Regionale 2, arriva la sesta sconfitta di fila per il gruppo di coach Schincaglia, sconfitto a domicilio 71-79 dal Basket Medicina. Scuola Basket che ora è penultima in classifica a quota 6 punti e deve risalire la china al più presto.

re. fe,