Basket giovanile. Scuola Basket, l’under 19 sbanca Anzola

Bellissima vittoria esterna per l’Under 19 Gold della Scuola Basket, che ad Anzola batte 78-74 i padroni di casa centrando il secondo foglio rosa in campionato. Si tratta di un successo di squadra, che ha visto la Scuola Basket recuperare anche uno svantaggio di dieci punti, risalendo grazie alla coesione del gruppo e ad un finale nel quale la lucidità dei ragazzi di coach Campi ha avuto la meglio. Soddisfatto il tecnico, che vede i progressi sul campo da gioco dei suoi ragazzi: "E’ stata una partita tiratissima, complimenti anche ad Anzola, allenata da coach Moffa. Abbiamo giocato a viso aperto e rispettato il piano partita per tutti e quaranta i minuti: nei momenti di difficoltà siamo stati bravi a rimanere uniti. Finalmente ho avuto le risposte che cercavo anche da chi è salito dalla panchina. Ci siamo fatti un bel regalo di Natale".

E la settimana positiva dei gruppi Gold è testimoniata anche dai successi di Under 17 e Under 15, rispettivamente contro Pontevecchio (65-63) e Faenza Basket Project (74-47); per le formazioni Gold di Scuola Basket non poteva esserci quindi modo migliore per chiudere l’anno prima della sosta natalizia. Soddisfazioni arrivano pure dai gruppi Silver: l’Under 13 batte nettamente la 4 Torri nella stracittadina giocata a Barco (81-35), mentre l’Under 14 arriva ad un soffio dalla vittoria nel match contro Argenta, perso per 35-39.

Nell’unico campionato ‘senior’ disputato da Sbf, quello di Divisione Regionale 2, arriva invece la quarta sconfitta di fila per la truppa allenata da coach Schincaglia: contro Gallo finisce 75-66, al termine di una partita in cui non sono bastati quattro giocatori in doppia cifra per uscire coi due punti. Dopo un buon avvio di campionato e la flessione dell’ultimo mese, Sbf dovrà ricaricare le pile in questa sosta natalizia per presentarsi pronta al rientro in campo, previsto per il prossimo 10 gennaio sul parquet di Vis Trebbo.