Basket giovanile. Selezioni 4T, sorride soltanto l’under 20

È stata una ripartenza difficile dopo la pausa natalizia per il vivaio della Despar 4 Torri Ferrara. Solo l’Under 20 Silver allenata da coach Marianti Spadoni è riuscita ad avere la meglio sul campo di Quistello, tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive in una partita tutt’altro che

scontata. Complice l’assenza di Pevere, i granata partono a rilento e subiscono la fisicità dei padroni di casa, rimanendo però agganciati fino al -1 dell’intervallo. Alla ripresa Quistello si fa trovare più

reattiva e allunga sul +8, ma negli ultimi 15 minuti la Despar ribalta la gara grazie alla maggiore attenzione difensiva: i mantovani non trovano più la via del canestro, mentre i ferraresi piazzano il

parziale di 15-4 degli ultimi dieci minuti che chiude la contesa sul 51-65. Poi, quattro sconfitte nelle altre gare. È la stessa Under 20 a iniziare male la settimana sul parquet del Basket Giardini Margherita: ancora una volta i granata si fanno beffare dalla squadra ultima in classifica. Nell’ultimo possesso, in parità, la 4 Torri non trova il canestro e commette un fallo ingenuo a metà campo: con tre secondi sul cronometro i bolognesi chiudono la partita 68-66.