Basket giovanile. Settimana amara per le selezioni Despar 4T: ko in volata under 19 e under 13

Si è chiusa una settimana senza vittorie per il vivaio Despar 4 Torri, nonostante i granata siano scesi

quasi sempre in campo tra le mura amiche del Pala Aeffe di Ferrara.

Si arrende alla Vis Persiceto l’U19 Silver dei coach Gambale e Resca. A una prima frazione gestita

e controllata dalla 4 Torri (30-28), segue il break decisivo dei bolognesi nel terzo quarto (44-49), che consegna agli ospiti il successo per 62-66: non bastano alla Despar i 34 punti di Corradino. Sconfitta in volata anche per l’U13 Silver ad Altedo contro Baricella. I granata inseguono nel primo tempo (32-24), e finalmente nel terzo periodo trovano l’aggancio sul 44 pari trascinati dai 26 punti

di Narindal. Nel finale i padroni di casa hanno qualcosa in più, e vincono 63-56. Partita dalle due facce per l’U15 Silver, in collaborazione con la Bondi Vis 2008, contro Finale Emilia. I granata partono contratti e gli avversari scavano già il solco decisivo (21-50 all’intervallo). Nella ripresa la Despar esprime una buona pallacanestro con le giocate di Gioffreda e Alberghini: i 42 punti segnati nella seconda metà di gara rendono il risultato finale meno pesante (63-80), ma lasciano l’amaro in bocca per un’altra occasione persa di giocarsi la gara punto a punto.

Sono scesi sul parquet del Pala Aeffe anche i più piccoli del minibasket. Gli Esordienti dei coach

Malfatto e Perugini hanno accolto la Benedetto 1964 Cento nella gara finita 6-10 per tempi (14-85

per punti segnati). Gli Aquilotti di coach Pizzirani, invece, si sono arresi 8-16 all’Antares Copparo

(32-70 per canestri segnati).