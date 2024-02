Basket giovanile. Settimana positiva per la Despar 4T

Si è chiusa un’altra settimana ricca di vittorie per le selezioni giovanili della Despar 4 Torri Ferrara. Riparte fortissimo e in modo convincente l’U20 Silver di coach Marianti Spadoni, che non stecca la prima partita della seconda fase sul campo della capolista Argenta. Chiude invece la prima fase di campionato in bellezza l’U19 Gold, che vince e convince contro un Happy Basket con la pancia piena, vista la classifica: è 75-53 al Pala 4T, con i granata al lavoro per la seconda fase di stagione.

Una bella prestazione anche per l’U14 Silver tra le mura amiche contro Baricella.

La Despar parte forte, Magnoni (13 punti) ispirato segna canestri importanti in contropiede e consente ai granata di chiudere il primo quarto in vantaggio 21-12. Qualche distrazione difensiva per la 4 Torri di troppo non rompe comunque il sostanziale equilibrio in campo, e all’intervallo è 38-31. La gara ormai è decisa in favore della Despar, e c’è spazio per tutti i giocatori nell’ultimo quarto: il punteggio è 87-58 per i granata.