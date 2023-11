Basket giovaniLE. Sorrisi per Under 19 e Under 17

Si è conclusa un’altra settimana di gioie e dolori per le giovanili della Cesena Basket 2005 nei campionati Gold regionali. Domenica bella vittoria degli Under 17 di coach Guidi che hanno espugnato Riccione per 68-76 attaccando bene la zona tattica dei padroni di casa e con Boudlale e Sansovini ispirati in attacco e in difesa. Sempre domenica invece è arrivato il primo stop dopo 7 vittorie di fila per gli Under 15 di coach Bilardo che hanno ceduto il passo alla Pgs Bellaria Basket Bologna 82-66. Lunedì è arrivata la netta vittoria degli Under 19 di Guidi che hanno battuto in casa Castel San Pietro 85-62 con una convincente prova del gruppo che ha messo intensità in difesa a tutto campo, mandando a segno tutti i giocatori con una buona divisione dei punti e con un ottimo Riccardo Ugolini che ha dettato i ritmi.