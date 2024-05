Basket giovanile: stasera debutto contro Tortona. Under 17, le finali scudetto. La Unahotels è pronta!

Caccia al tricolore. Debutta, stasera alle 20 contro Tortona, l’Under 17 di coach Giordano Consolini nelle finali scudetto di categoria, ad Agropoli (Salerno).

I baby della Unahotels arrivano a questa kermesse dalla porta principale; dopo una prima fase, caratterizzata da alti e bassi, dove si sono classificati al quinto posto (ultimo utile per staccare il pass per la seconda fase), la band di coach Consolini ha invertito la rotta, disputando un girone interregionale con i fiocchi, vincendo di autorità il proprio raggruppamento e guadagnandosi un posto fra le otto teste di serie delle finali scudetto. Quando si arriva a queste fasi, partite facili non ce ne sono, ma il girone D in cui è stata sorteggiata la Unahotels, è particolarmente di ferro, con Virtus Bologna, prima in Emilia Romagna e prima nel suo girone interregionale, Ancona, prima di Marche-Umbria, e Tortona, seconda del Piemonte. La prima passa direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza vanno agli spareggi contro, rispettivamente, la terza e la seconda del girone C dove troviamo Pall. Varese, Milano, Ostia e Varese Academy.

"Siamo arrivati a queste finali - dice coach Consolini - vincendo il girone interregionale e dall’ultima partita sono passate tre settimane dove abbiamo cercato di prepararci al meglio. Siamo quasi al completo, ci manca solo Emokhare che non disputerà le finali per un problema al ginocchio. Siamo fra le migliori sedici d’Italia, quindi le squadre deboli sono finite da un pezzo; il nostro obiettivo principale è di fare del nostro meglio, continuando nella crescita dei singoli e del gruppo che questi ragazzi hanno evidenziato nel corso della stagione: siamo partiti ad un livello dal quale siamo stati bravi a migliorare quotidianamente. Questo risultato, che all’inizio poteva sembrare una dichiarazione fin troppo ottimistica, è diventato realtà con la vittoria del girone interregionale; non voglio dire che sia stato inaspettato perché sembrerebbe una cosa occasionale o un colpo di fortuna, ma è il frutto dell’impegno quotidiano in palestra e, fidatevi, non faccio mai complimenti gratis. L’obiettivo, invece, legato ai risultati è di vincere almeno una partita del girone per restare un giorno in più; dobbiamo affrontare le gare una alla volta, non dobbiamo porci obiettivi enormi ma nemmeno accontentarci di essere arrivati alle finali".