Basket giovanile: ’Torneo della Mamma’, vince l’under 14 della 4T

Per il secondo anno consecutivo il gruppo Under 14 del vivaio Despar 4 Torri si aggiudica il ’Torneo della Mamma’, organizzato al PalaBonini dalla Matilde Basket Bondeno. I ragazzi dei coach Pasetti e Folchi inaugurano la domenica nella semifinale contro gli Stars di Bologna: nella prima metà di gioco i granata piazzano l’allungo decisivo, e gestiscono la rimonta avversaria nel finale. Termina 66-56 in favore della Despar, che si qualifica per la finalissima.

Prima, però, si va in campo per la gara del tiro da tre punti: si mette in mostra il granata David

Collini. Al termine di una lunga, bella ed equilibrata sfida, il giovane atleta della 4 Torri si aggiudica il secondo posto. Arriva il momento della finale, contro i padroni di casa della Matilde Basket. La Despar insegue dall’inizio alla fine, soffrendo la fisicità degli avversari, così come era avvenuto in campionato. Qualcosa però scatta alla metà del terzo quarto nei granata, che si rifanno sotto fino allo strappo decisivo dell’ultimo periodo, trascinanti dallo straripante Obaseki: la 4 Torri vince 67-68 e si porta a casa il torneo.