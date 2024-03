Basket giovanile. Torneo di Tenerife, under 17 terza

Importante risultato per la squadra Under 17 dell’Unieuro che ha chiuso terza nel torneo Junior Villa De Granadilla di Tenerife, pur schierando anche ragazzi del 2008 tra i 2006 e 2007. La squadra di coach Lorenzo Gandolfi ha battuto Vienna 64-63 (18-12; 40-27; 48-42) e il Realejos padrone di casa 100-48 (36-6; 48-20; 72-33), cadendo invece con gli svedesi del Big Rig Mark poi vincitori del torneo, 64-86 (23-21; 36-50; 48-72). Da seconda nel girone, Forlì ha giocato la finale per il 3° posto, vinta 80-47 (12-17; 35-28; 57-32) contro i tedeschi della Mog Academy.