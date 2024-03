Basket giovanile. Torneo juniores. Inaugura l’Apl contro il Team Ohio

Scatta stasera alle 19.30 l’edizione numero 30 del Torneo Internazionale Juniores “Città di Lissone“ – 10° Trofeo Galvi (JIT 2024). Il palcoscenico della kermesse cestistica giovanile che porta in Brianza nel week-end oltre 150 atleti provenienti da tutto il mondo sarà il nuovo palasport di via Conti che sarà quasi certamente gremito per il match tra i padroni di casa della Galvi e gli habituée del torneo, gli americani di Team Ohio, tra l’altro campioni in carica. A seguire l’altra squadra a stelle e strisce ospite dell’Apl, Step Higher Academy contro gli svedesi di Rig Mark. Programma poi fittissimo nelle giornate di domani, sabato e domenica, mentre le finali si giocheranno a Pasquetta. Le altre squadre al via sono Toronto United (Canada), KK Rijeka (Croazia), e ancora USK Praha (Rep. Ceca), FC Bayern Basketball (Germania), KK Zadar (Croazia) insieme alle italiane Varese Basketball, College Borgomanero e Allianz Derthona Tortona. Il Torneo Internazionale Minibasket “Città di Lissone" – 4° Trofeo Cocoon (KIT 2024) festeggia la 15esima edizione fra Lissone, Seregno e Desio.

Ro.San.