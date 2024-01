Basket giovanile. Torneo ’Ravaglia’, la partenza è da urlo. Oggi spettacolo con Bonn-Stella Azzurra

Prima giornata di gare e subito risultati scoppiettanti al sedicesimo torneo internazionale Chicco Ravaglia, in scena fino al 6 gennaio alla palestra Ravaglia, con ben 12 squadre provenienti da tutta Europa in campo nel tradizionale evento Under 14 che ricorda il compianto Enrico Ravaglia.

Nel gruppo A, nella gara inaugurale i tedeschi del Telekom Bonn hanno sconfitto i padroni di casa dell’International Imola (società organizzatrice del torneo) con il risultato di 90-51 mentre la Stella Azzurra Roma ha superato lo Usk Praga per 85-74 dopo una partita estremamente avvincente in cui i giovani ceki sono andati vicini alla rimonta. Bonn e Roma si sfideranno oggi per il primato del girone

Nel gruppo B la Virtus Bologna ha superato per 88-54 i croati del Kk Oliva Dignano mentre l’Orange Bassano ha sconfitto i macedoni del Vodno Suns Skopje, e nella sfida odierna tra Virtus e Bassano si deciderà il primato del girone. Nel gruppo C l’Olimpia Milano ha battuto con un nettissimo 119 -51 i Bees Pesaro mentre in serata è andato in scena il derby balcanico tra Mkk Novi Zagabria e Olimpia Lubiana.

Oggi, a partire dalle 9,30, si giocano sempre alla palestra Ravaglia le altre partite della fase a gironi nelle sfide che decreteranno poi le graduatorie e quindi gli incroci per le semifinali di venerdì. Sabato le finali, quella per il primo posto alle 16.

l. m.