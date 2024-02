Basket giovanile. Tre successi su tre per le selezioni 4 Torri

Un fine settimana di gare più che positivo per le giovanili granata, che collezionano tre successi in altrettante partite. L’impresa è firmata dall’U19 Gold di Marianti Spadoni, che sconfigge Renazzo sul campo neutro del Palavigarano. Nonostante i soli sette giocatori in panchina, la Despar gioca con grande solidità e concentrazione. Il primo tempo è molto equilibrato e la 4 Torri paga qualche imprecisione, che costa il -5 dell’intervallo. Nella ripresa gli ospiti passano a zona e gli avversari faticano a ritrovare la via del canestro, così all’inizio dell’ultimo periodo il punteggio è nuovamente in equilibrio. La fatica si fa sentire, ma, nonostante le rotazioni ridotte, nel finale i granata sono più lucidi: Ghirelli (18 punti), Malfatto (14) e Milosavljevic (12) fanno valere l’esperienza e

costruiscono il vantaggio decisivo per la 4 Torri, che porta a casa il successo 61-68. Gioca sul velluto e stravince l’U17 Silver di coach Villani, che nell’incontro casalingo travolge 85-59 la Vis Trebbo: quattro i giocatori in doppia cifra (Gorobei 20, Bassi 17, Vertua 11, Kably 10) per la Despar che, con nove giornate al termine, tenta la scalata della classifica. Sorride anche il minibasket: bella vittoria nel campionato non competitivo per gli Aquilotti degli istruttori Malfatto e Perugini in casa della Vis Ferrara. I piccoli granata nella stracittadina si aggiudicano cinque tempi su sei per l’8-16 finale (32-61 il risultato per punti segnati).

Vis 2008 Ferrara A 8 – 16 Despar 4 Torri (32-61) Aquilotti

Despar 4 Torri: Mistretta 12, Vicentini 12, Zanardi 6, Bianchi 4, Cagnati 2, Venturelli 3, Caleffi 2,

Chiarolanza 4, Fava 6, Origlio 8, Masi, Abazi. All.: Malfatto, Perugini.

Despar 4 Torri 85 – 59 Vanini Horizon Basket Reno U17 Silver

Despar 4 Torri: Agasi 3, Origlio 4, Kharbouch 8, Alno, Gorobei 20, Malfatto, Vertua 11, Tounsi 1,

Obaseki 2, Bighi 9, Bassi 17, Kably 10. All.: Villani, Tani, Gambale.

Meteor Renazzo 61 – 68 Despar 4 Torri U19 Gold

Despar 4 Torri: Telloli 8, Ghirelli 18, Bonfante 11, Pirazzi, Milosavljevic 12, Malfatto 14, Zannini

5. All.: Marianti Spadoni, D’Angelo, Moretti.