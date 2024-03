Basket giovanile. Un Memorial per Pederzini. L’evento si terrà dal 28 al 30 marzo

Per ricordare Emanuele Pederzini, ex atleta classe 1996, cresciuto nei settori giovanili di Benedetto 1964 Cento e Virtus Bologna, scomparso prematuramente nell’estate 2021, la Asd Benedetto 1964 ha deciso di organizzare un torneo di basket giovanile nazionale per la categoria U14, patrocinato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, da svolgere nel periodo pasquale a Cento. Il primo Memorial si terrà a Cento dal 28 al 30 marzo e sarà dedicato ai ragazzi delle annate 2010-11. Il torneo vedrà 8 partecipanti: Virtus Emilbanca Bologna, Fortitudo 103 Academy, Benedetto 1964 Cento, Gruppo Mascio Blubasket Treviglio, Benacquista Assicurazioni Latina, Pallacanestro Reggiana, Basket Jolly Reggio Emilia e Vis 2008 Ferrara. Si svolgerà interamente nelle palestre di Cento, tra cui la Baltur Arena.

La fase di qualificazione sarà composta da due gironi all’italiana da 4 squadre con una partita giovedì 28 marzo e 2 partite per tutte le squadre venerdì 29 marzo. In base alla classifica della fase di qualificazione si svolgeranno le finali sabato 30 marzo per determinare i piazzamenti. Ogni squadra disputerà 4 partite. Si tratta del primo torneo nazionale U14 organizzato a Cento e l’intenzione è che diventi un appuntamento costante nelle agende del basket giovanile regionale e nazionale.