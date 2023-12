Basket giovanile. Unahotels seconda al ’Corsato’. Mammi il migliore del Memorial

Secondo posto per la Unahotels Under 15 di coach Iemmi al secondo Memorial Alvise Corsato, torneo natalizio intitolato al dirigente della Vis Ferrara scomparso prematuramente nel maggio del 2020.

Viene così migliorato il piazzamento della scorsa edizione, quando la Unahotels si classificò al sesto posto.

I baby biancorossi, nella giornata iniziale, hanno superato la DBS Roma per 76-57, facendo valere la maggior prestanza fisica nel secondo tempo che ha fruttato contropiedi e secondi possessi grazie a Petacchi (14), Mammi (13) e Ghirardini (11), dopo un primo tempo di grande equilibrio (34-33 al 20’).

In semifinale, la Unahotels si è imposta sui padroni di casa della Vis Ferrara per 71-63.

Dopo sorpassi e controsorpassi (17-18, 39-36, 49-51 i parziali), i locali si trovano sul 63-69 al 34’, ma un micidiale break di 14-0 sposta le sorti del match a favore dei reggiani con il solito trio in doppia cifra: Mammi (18), Petacchi (13) e Ghirardini (11).

Nella finalissima contro San Lazzaro, i boys di coach Iemmi vogliono riscattare l’88-91 patito fra le mura amiche in campionato due mesi fa e prendono in mano da subito le redini del match (23-17 al 10’) ma subiscono la rimonta bolognese (43-47 al 20’, 61-71 al 30’) e, nonostante il tentativo di rimonta nel finale, devono arrendersi per 90-84 dopo un match di altissimo livello.

Unahotels: Bulgarelli 6, Cuoghi 6, Ghirardini 6, Lusuardi, Mammi 21, Marchi 4, Morcavallo 4, Petacchi 13, Sabbadini 12, Maestri, Kotlar 6, Baccosi 6. All. Iemmi.

Grande soddisfazione personale per Diego Mammi, eletto miglior giocatore della manifestazione.

Cesare Corbelli