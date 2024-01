Basket giovanile. Under 17 travolgente: è seconda

Con l’Under 19 ferma a causa del rinvio del match in programma con la Virtus Bologna, il settore giovanile dell’Unieuro ha visto protagonista negli scorsi giorni la formazione Under 17 Eccellenza. I ragazzi di coach Gandolfi (nella foto) hanno infatti avuto vita facile sul Pontevecchio Bologna, superato con un netto 84-51 stampato alla fine sul tabellone. Avanti agilmente nel punteggio già nel primo quarto di gioco, Forlì non ha mai tremato ed ha portato quattro ragazzi in doppia cifra (19 punti per Ercolani), portandosi al secondo posto del girone F della Poule Nazionale.

Sconfitta pesante, invece, per l’Under 15 Eccellenza, che è uscita con le ossa rotte (89-40) dal difficile campo di Rimini, nello scontro al vertice di giornata. Tra le fila dei forlivesi nell’occasione si è messo in evidenza il solo Grandini (12).