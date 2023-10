BASKET GIOVANILE. Under 19 a valanga, ok anche l’Under 17 ed Ercolani in luce

Due vittorie e una sconfitta: questo il bilancio della scorsa settimana di gare delle formazioni giovanili targate Unieuro. Primo successo stagionale per l’Under 19 Eccellenza allenata da coach Grison, che abbatte 51-92 (15-24; 24-40; 40-66) il Bramante Pesaro, conquistando questa rinfrancante vittoria grazie ad un’eccellente prova del collettivo (ben quattro in doppia cifra).

L’altro successo è quello dell’Under 17 Eccellenza, che sulle tavole amiche del Villa Romiti ha sconfitto 68-50 (12-15; 37-29; 56-45) la Cestistica Argenta, al termine di un match ruvido e vibrante, mantenendo così la vetta della classifica. Miglior marcatore della squadra è stato Ercolani, autore di 19 punti.

Niente da fare, invece, per l’Under 15 Eccellenza, caduta per 104-77 (27-18; 48-43; 73-64) sul campo della Bsl San Lazzaro, a cui non bastano i 33 punti di un ispiratissimo Zotti per provare a conquistare i due punti.

v. r.