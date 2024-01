Basket giovanile. Under 19, il 2024 parte con un ko. Gli Angels sconfitti a Roseto

È un ritorno alle competizioni amaro, quello dell’Under 19 d’Eccellenza di Santarcangelo. Gli Angels, alle prese con la prima partita del 2024, quella valevole per la prima giornata di ritorno, sono caduti a Roseto. Gli abruzzesi si sono imposti 76-69 al termine di un match sostanzialmente sempre comandato e che ha avuto un Jovanovic (36 punti) l’assoluto mvp. I clementini, sotto di 8 dopo dieci minuti con Roseto molto bene in attacco (27-19), riescono anche a impattare nel secondo periodo, poi però gli avversari riscappano via fino al 49-38 dell’intervallo. Di ritorno dagli spogliatoi la difesa dei ragazzi di Serra sale decisamente di tono, ma una situazione falli penalizzante non permette alla squadra di tentare l’aggancio. Nel finale gli Angels tornano anche a -5, ma non riescono mai ad avere il possesso per ridurre ulteriormente il distacco e per provare a vincere. Il tabellino: Antolini, Bonfè, Panzeri, Mulazzani 14, Benzi 15, Baschetti, Macaru 7, Lombardi 4, Mari 9, Abba 8, Sirri 12, Morri. All.: Serra.

Ora due trasferte consecutive per la truppa clementina: lunedì prossimo in casa della Fortitudo, il 22 gennaio nella tana di Perugia. Ferma, intanto, l’Ibr nel campionato Under 15 dopo la vittoria dell’Emilia - Romagna al Memorial Fabbri. I biancorossi scenderanno nuovamente in campo domenica a Faenza per l’ultima dell’andata.