Basket giovanile. Under 19, la Vis sbanca Brescia

Con un ultimo quarto da 24-14 l’Under 19 Eccellenza della Bondi Vis, priva dell’infortunato Yarbanga, sbanca il campo della Pollini Brescia e centra il sedicesimo successo del suo campionato, restando così aggrappata in classifica all’Olimpia Milano con una gara da recuperare. Una bella prova di maturità per i ragazzi di coach Lorenzo Santi, che per un po’ di tempo dovranno fare a meno di uno dei loro pilastri, con la speranza di recuperarlo per le finali nazionali cui la Vis continua ad avvicinarsi grazie agli ultimi risultati positivi. A Brescia i giovani ferraresi hanno retto all’onda d’urto dei padroni di casa, piazzando la zampata decisiva nel finale e portandosi a casa altri due punti importantissimi. Per tre quarti, infatti, è stata una gara punto a punto, poi la Vis ha cavalcato l’atletismo di Sankaré, autore di sette punti negli ultimi dieci minuti.