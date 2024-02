BASKET GIOVANILE. Under 19, un sorriso e un capitombolo

Doppio impegno la scorsa settimana per l’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro 2.015, il tutto conclusosi con una vittoria e un ko. La formazione di coach Grison ha prima superato agilmente Perugia, battuta 99-55 con un Bellini in grande spolvero (20 punti). Match sempre in pugno per i forlivesi, che hanno fatto la differenza nel secondo periodo e non si sono più voltati indietro.

Nella successiva gara, poi, i biancorossi si sono fermati al cospetto dello Stars Bologna, che ha regolato a sua volta i giovani in maglia Unieuro con un netto 108-63 finale. A nulla sono serviti i 13 punti realizzati da Borciu. In classifica, così, Forlì staziona al terzo posto a quota 22, a braccetto con Roseto (che ha una però gara in più) e -4 dalla Stamura Ancona, seconda. Distante 8 lunghezze, invece, la capolista Vuelle Pesaro.

Ferma l’Under 17 Eccellenza, in attesa di iniziare la prestigiosa fase interregionale, mentre l’Under 15 ha lavorato in palestra in vista delle gare di recupero di due giornate.