Basket giovanile Under15. L’Emilia-Romagna al ’Fabbri’ inizia bene. Subito due vittorie contro Friuli e Veneto

Comincia con due vittorie, il "Memorial Mario Fabbri" dell’Emilia-Romagna Under 15 maschile. La squadra regionale, allenata da Flavio Rota, ha avuto la meglio di Friuli-Venezia Giulia e Veneto, confermandosi nel ruolo di una delle favorite della competizione. Particolarmente netto il successo sul Friuli-Venezia Giulia, un 100-45 che dice tutto della capacità dei ragazzi di casa di dominare per tutto l’arco della partita. Ampie le rotazioni proposte dallo staff tecnico favorito dal divario aperto rispetto agli avversari e punteggi singoli molto distribuiti tra tutti i ragazzi coinvolti. Bene i giocatori di Insegnare Basket Rimini: 13 punti per Ciancarelli e 11 per Ruggeri.

La gara, iniziata con un 36-11 dopo il primo quarto, ha visto l’Emilia – Romagna aumentare progressivamente il divario fino al +55 conclusivo. Bene anche la seconda partita, anche se più complicata. Col Veneto è finita 93-66 con uno splendido secondo tempo che ha fatto seguito ai primi venti minuti un po’ più in ombra (38-40): a decidere tutto un terzo quarto da 34-11. Mvp Ruggeri, top scorer con 25 punti. Bene anche Ciancarelli (7).

Nel torneo femminile invece sono arrivati due ko per l’Happy Basket Rimini nel girone A, con un 46-71 con la Lombardia a cui ha fatto seguito un 54-71 col Veneto. Percorso alterno per l’Emilia-Romagna nel raggruppamento B. Prima una sconfitta con la Toscana (60-68), poi una vittoria al fotofinish sul Piemonte (67-65). Per entrambe le selezioni regionali rimane aperta, a questo punto del torneo, la possibilità di arrivare fino in fondo per gli allori principali.