Basket giovanile Under19. Che colpo per Faenza. Ecco le finali nazionali

Risultato storico per la Raggisolaris Academy e per la pallacanestro maschile faentina. L’Under 19 Gold si è qualificata alle finali nazionali dove in palio ci sarà lo scudetto di categoria, un traguardo mai raggiunto da nessuna formazione cittadina in ambito maschile e che allunga una stagione ricca di soddisfazioni. La squadra di coach Pio, vice di Garelli nei Blacks, ha infatti vinto il titolo regionale e si è salvata in Divisione Regionale 1 senza dover disputare i playout (il roster per questo torneo è il medesimo di quello giovanile con l’aggiunta di due giocatori del 2002) e nello scorso fine settimana ha vinto la propria conference della Fase Interregionale disputatasi a Livorno. L’Academy ha battuto in semifinale l’Olimpia Cagliari 82-64 (14-12; 37-23; 66-49) e in finale ha superato 81-61 (23-17; 38-41; 62-55) il Basket Gallaratese in finale, in un match molto combattuto, decisosi soltanto nell’ultimo quarto. I lombardi avevano vinto in semifinale 74-48 contro il Rhodigium Basket. Alla Final Eight nazionale, che si terrà dal 14 al 16 giugno a Cecina, l’Academy avrà l’onore di essere l’unica formazione a rappresentare l’Emilia Romagna e si presenterà da campione regionale.

Queste le altre partecipanti, che hanno vinto la loro Conference Interregionale: Junior Basket Curtatone, Basket Frascati, ABA Legnano, Basket College Novara, Basket Oderzo, Pass Roma e Stella Azzurra Roma. Nei prossimi giorni ci saranno i sorteggi dei quarti di finale e di tutto il tabellone fino alla finale. Il tabellino della semifinale contro l’Olimpia Cagliari: Bianchi 3, Rosetti 5, Naccari 6, Garavini 7, Caramella, Ravaioli 10, Ballarin 14, Ndiaye 15, Bendandi 12, Santandrea 4, Collina, Belmonte 6. All.: Pio Il tabellino della finale contro Gallarate: Bianchi 4, Rosetti 4, Naccari 3, Garavini 22, Caramella, Ravaioli 4, Ballarin 18, Ndiaye 12, Bendandi 11, Lanza, Santandrea 1, Belmonte 2. All.: Pio