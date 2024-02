Basket giovanile. Vis Format, una giornata a Piacenza all’insegna del divertimento e dell’inclusione

Grande giornata di sport e inclusione per Vis - Format al torneo di basket integrato organizzato da Csi e Fisdir a Piacenza domenica scorsa. È stata una giornata ricca di emozioni e di momenti indimenticabili. Nella prima partita, la squadra di Ferrara si è misurata con la forte formazione Ushac di Carpi, un match intenso che ha visto Vis-Format dare il massimo in campo, anche se alla fine la vittoria è andata ai ragazzi di Carpi. Nonostante la sconfitta sul campo, la squadra ferrarese ha dimostrato concentrazione massima durante la sfida dei tiri liberi vinta per 9-5.

Nella seconda partita, la Vis-Format ha affrontato il Dream Team di Piacenza in un incontro pieno di emozioni.

È stata una gara avvincente fino all’ultimo secondo, e Ferrara è riuscita a emergere con una vittoria strepitosa per 19 a 18. Vis-Format ha dimostrato il suo spirito combattivo e la sua capacità di lavorare insieme

per raggiungere grandi risultati.

Inoltre, ha vinto anche la gara di tiri liberi con un punteggio di 12-10, confermando la costanza e la concentrazione massima.

Coach Daniele Bonora e l’educatore Matteo Vaccari si sono alternati in campo con i ragazzi e le ragazze della squadra, rimanendo estremamente orgogliosi della crescita continua di tutti i giocatori e giocatrici.

Ogni partita è un’opportunità per imparare e migliorare, e i risultati sono tangibili: crescita tecnica ma soprattutto crescita personale sono evidenti ogni giorno che

passa. La coesione e lo spirito di squadra sono la chiave del successo.

Prossimo impegno sarà il 14 aprile al Lido Adriano a Ravenna.