Basket giovanile. Vis Rosa ancora al tappeto. Sorride l’under 17 di Frignani

Non riesce a sbloccarsi la Istituti Polesani Vis Rosa in serie B, che nel doppio impegno della settimana appena passata matura due nette sconfitte: la prima a domicilio contro Puianello (38-73), la seconda sul campo di Scandiano (79-51). Due partite simili in cui le ragazze di coach Vaianella hanno fatto fatica a restare a contatto con le avversarie, pagando ancora una volta un difficile ambientamento alla categoria. Entrambe le gare hanno preso un indirizzo deciso già nel primo quarto: contro Scandiano la Vis Rosa ha provato a resistere, restando in partita fino all’intervallo sul 39-29, ma nella ripresa le padrone di casa hanno preso il largo sfruttando una difesa ‘vissina’ un po’ troppo morbida e un attacco ancora lontano dalla sua versione migliore. La Istituti Polesani rimane ferma a quota a zero punti in classifica, all’ultimo posto assieme a Peperoncino e Libertas Rosa Forlì. Dopo il rinvio della prima giornata di campionato contro Pontevecchio, per via dell’alluvione che ha colpito la provincia di Bologna, la formazione dell’Under 17 Gold guidata da coach Frignani inizia la stagione a Faenza e conquista subito la velina rosa. Finisce 46-49, col seguente tabellino degli estensi: Prosperi, Padovani, Magnani 3, Nako 23, Duati 2, Adami, Losi 4, Mazzini, Chapman 2, Ruzziconi, Dovesi 15. All. Frignani; Ass. Fabbri.