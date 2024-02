Basket giovanile. Vis under 19 senza ostacoli: travolta Milano

Quinta giornata di ritorno del campionato Under 19 di Eccellenza, che vede la Bondi Vis di coach Santi affrontare in casa Oscom Milano3.

Primo quarto molto equilibrato con le due squadre che rispondono canestro su canestro. Milano si affida molto al tiro da fuori e all’1c1, mentre la Bondi Vis sfrutta tutta la propria fisicità per trovare tiri ad alta percentuale da dentro l’area. Si arriva a metà quarto sul 12-10. La Bondi Vis prova ad allungare con un parziale di 8-2 arrivando sul 20-12 ma i lombardi non restano a guardare e tornano sul -6 a fine quarto col punteggio sul 23-17.

Secondo quarto dove la Bondi Vis parte forte sia in difesa ma soprattutto in attacco, provando subito a scappare via e trovando anche la doppia cifra di vantaggio sul 32-18. Milano3 non ci sta e riesce a tornare fino al - 9, ma la difesa dei biancoazzurri è molto attenta e grazie alle palle recuperate e ai contropiedi il divario si allarga di nuovo fino al 51-33 di fine secondo quarto.

Al rientro dalla pausa lunga la Bondi Vis continua ad aumentare e poi gestire il vantaggio, accumulato ampliando le rotazioni e riuscendo a dare minuti importanti a tutti. I vissini prima arrivano sul punteggio di 74-53 a fine terzo quarto e poi concludono la partita col punteggio di 99-75. Bondi Vis che trova un’altra vittoria che la fa rimanere capolista solitaria e ora dovrà preparare l’importante partita di stasera in casa dell’Emporio Armani, ad Assago.