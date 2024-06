Basket giovanile. Zecchi di nuovo in nazionale. Raduno e torneo internazionale

La Nazionale Under 16 di basket continuerà a parlare un po’ castellano. Dopo averlo chiamato per il raduno di Caorle (Ve), il ct Alberto Buffo ha convocato il portacolori dell’Abc Castelfiorentino Federico Zecchi anche per il raduno in programma dall’11 al 29 luglio a Bassano del Grappa (Vi). Il classe 2008 gialloblù parteciperà insieme ad altri 15 compagni alle amichevoli fissate per il 20 e 21 luglio contro la Germania, mentre dal 26 al 28 luglio si terrà il torneo internazionale con Italia, Finlandia, Grecia e Slovenia. Una convocazione che conferma ancora una volta la crescita di Zecchi.