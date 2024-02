Basket giovanili. Under 17, via ai gironi interregionali. La Carpegna Prosciutto a Ostia

Si appresta ad entrare nel vivo il campionato under 17 Eccellenza con la partenza dei gironi interregionali, i quali vedono la Carpegna Prosciutto allenata da Mattia Costa impegnata nel girone B con l’esordio questa domenica alle ore 18 a Ostia contro l’Alfa Omega, terza classificata nel Lazio. Per coloro che non sono passate alla fase interregionale, continua il percorso stagionale nella coppa regionale: la Delfino ha visto rinviata la propria sfida d’esordio a Perugia al 5 aprile, ma poi ha avuto l’occasione di iniziare bene questo percorso vincendo in casa 65-49 contro Civitanova. L’altra pesarese è il Bramante, al quale è toccata invece la sorte inversa, ovvero in campo, con una sconfitta, proprio contro Civitanova 83-79, e poi a riposo nella seconda giornata.

In under 15 è andata in porto la terz’ultima giornata della prima fase, con la Carpegna Prosciutto vincente 50-76 a Pontevecchio, confermando così il terzo posto, mentre l’Italservice Loreto è stato sconfitto 84-30 da Porto Sant’Elpidio. Menzione d’onore infine per le ragazze del MBA under 13, laureatesi campionesse regionali dopo un cammino immacolato segnato da 12 vittorie su altrettante partite. 61-25 la finale senza storia contro Civitanova, in un palasport di Acqualagna gremito di famiglie e amici. Grande risultato per questo progetto nato solo due anni fa dall’unione delle ragazze di cinque diverse società.

