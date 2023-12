Basket. I Dragons espugnano il Livorno e restano al terzo posto. Pinelli: "Plauso ai giocatori»

BASKET

I Dragons continuano a sorridere in serie C maschile. Vittoria anche in trasferta,in un campo ostico come quello della Us Livorno, per la Sibe Gruppo AF Prato, che si impone per 85-77 e resta in terza posizione a 16 punti. Magni, Salvadori, Pacini, Berni e Casella il quintetto di partenza per la formazione pratese, che trova subito la via del canestro. Positive le prime rotazioni con Artioli e Manfredini. I Dragons ottengono subito un buon margine, riuscendo a contenere il potenziale offensivo del team labronico. Nel secondo quarto Livorno si fa sotto e riesce a passare in vantaggio prima dell’intervallo lungo. Terzo quarto difficile per la situazione falli, ma la Sibe attacca anche senza palla. In campo Gianmarco Pinelli, prodotto del vivaio Dragons, che con una bomba da tre accorcia il divario. Nel quarto tempo i Dragons serrano le maglie e passano alla difesa a zona, portandosi avanti di circa 10 lunghezze e ottenendo due punti importanti per la classifica. "Siamo felici per questa vittoria contro una compagine solida come Livorno. Abbiamo vinto due partite di fila – dice Marco Pinelli, allenatore dei Dragons –. Abbiamo giocato 30 minuti a buonissimo livello. È ammirevole che la squadra, quando aveva perso l’inerzia, sia riuscita a ritrovarla, con lucidità nell’ultimo quarto. E’un gruppo con valori morali importanti. Un plauso particolare ai giovanissimi Sangermano, Settesoldi, Torrini, Pinelli, ragazzi del nostro vivaio che si stanno facendo trovare pronti, e al nostro pubblico meraviglioso". Il tabellino della Sibe, che dopodomani sera alla Toscanini giocherà l’ultima gara del 2023 contro Altopascio: Manfredini 6, Sangermano ne, Artioli 9, Magni 14, Staino, Berni 16, Pinelli 3, Casella 16, Salvadori 11, Pacini 10. Allenatore Pinelli.

L.M.