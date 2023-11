Basket. I piccoli cestisti ospiti della Libertas Pesaro

Domenica scorsa, in occasione della partita di campionato fra la Libertas Pesaro e il Treviso, i piccoli dei centri minibasket di Montecosaro e Montelupone curati dalla Cestistica Montecosaro sono stati ospiti del club di casa. Per i baby della Cestistica Montecosaro e dei Lupacchiotti Montelupone, e per i loro familiari, è stato il…debutto in A. Li ha accompagnati l’istruttore Marco Cantarini che li ha messi sotto le "ali protettrici" della mitica Ape, mascotte della Libertas. A Montecosaro e a Montelupone il basket sta facendo rapidamente proseliti. A Montecosaro si va componendo anche una "prima squadra", ormai pronta al battesimo in Comune. Nella foto: alcuni dei piccoli ospiti dell’"Astronave" di Pesaro, coccolati dall’Ape Andrea.