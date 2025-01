Basket, II di ritorno in Divisione Regionale 2, con la capolista GMV sul campo di Valdera

Pisa, 24 gennaio 2025 – Secondo turno del girone di ritorno nel campionato di Divisione Regionale 2, che vede le squadre pisane impegnate nel raggruppamento A. E’ sempre in testa da solo il GMV, di scena sul campo dell’ex leader Valdera, in quello che è il match-clou della giornata. Pure in trasferta il Cosmocare CUS Pisa, nel derby di retroguardia con La Cisa Service Pontremolese, mentre gioca in casa la IES, venerdì alle 21 al palasport, contro la quotata BCL LAB Lucca.

GMV – La squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, è riuscita ad arrivare all’undicesima vittoria, nonostante assenze importanti per l’equilibrio della squadra come quelle di Davini e Bini, grazie anche all’impiego a tempo pieno di Franceschi e al rientro di Bellavia, autentico lusso per la categoria. I biancoverdi hanno uno step di verifica importante sul campo del Valdera, una delle favorite per la promozione, che ha ultimamente subito qualche battuta d’arresto, dopo un avvio di torneo scoppiettante, con la sola sconfitta a Ghezzano. I valdarnesi, che hanno 4 punti in meno della capolista GMV, con una gara da recuperare, saranno un duro banco di prova per i lanciati giovani di Cinzia Piazza.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, è tornato al successo, sul campo del modesto Basket Piombino, dopo un digiuno che durava quasi da un mese. Con sei vittorie, Raimo e compagni sono ora in uscita dalla zona play-out, ma ancora piuttosto distanti dai play-off, in una classifica che vede una distribuzione piuttosto omogenea delle squadre, in un girone molto equilibrato. Venerdì al palasport, i biancocelesti affrontano BCL LAB Lucca, che si trova a soli due punti dalla quarta, dopo aver superato nettamente in casa il quotato Valdera. All’andata si era imposta in trasferta la IES, con ben 19 punti di Lazzeri, poi uscito di scena, al termine di una gara tirata, decisa in volata; a Pisa i blues dovranno provare a ripetersi, per dare una svolta al proprio ruolo di marcia.

COSMOCARE CUS PISA – La squadra guidata da Simon Giorgio La Pietra, fanalino di coda del girone, con due soli successi, non vince da ottobre ed ha la possibilità di tornare a vincere a Pontremoli, sul campo di una delle dirette concorrenti per la salvezza. Gli avversari, superati a Pisa, hanno solo due punti in più e per gli universitari l’occasione è ghiotta.