Basket. Il Baskin gialloverde festeggia i dieci anni di attività. L’allenatore Pintaldi: "E’ uno degli sport più inclusivi»

Il 2025 è un anno importante per il Baskin del Costone che festeggia i dieci anni di attività, per una funzione di integrazione importantissima che dà modo ai ragazzi di tutte le età di confrontarsi contemporaneamente con il mondo dello sport e della disabilità. "Innanzitutto, i ringraziamenti per quello che riusciamo a fare vanno alla nostra società, il Costone, che da anni crede in questo meraviglioso sport e in questo progetto". Così Filippo Pintaldi, allenatore della squadra gialloverde di Baskin. "Quasi sicuramente, a oggi, è uno degli sport più inclusivi che esista – ha detto ancora Pintaldi –. Con il passare del tempo, i nostri campi si riempiono sempre di più, coinvolgendo ragazzi di ogni età ed allargando la base dei nostri atleti. Il nostro tesserato più giovane ha appena 10 anni, mentre quello più carismatico ne ha oltre 70. Stiamo già pianificando gli allenamenti in vista del campionato che inizierà a fine mese per essere pronti ai blocchi di partenza. Confidiamo di riuscire, grazie agli sforzi della società, ad aggregare giovani giocatori e giocatrici che vogliono provare la bellezza di questo sport con i nostri ragazzi. Stiamo cercando, in sinergia con il Costone, di abbattere giorno dopo giorno i mattoncini dell’indifferenza e della disabilità". Il gruppo Baskin del Costone, al momento, vanta 38 atleti in totale, di cui 30 disabili. A loro si aggiungono 3 allenatori e 6 tutor. Tante anche le collaborazioni esterne con le realtà di Grosseto e Arcidosso; ma anche con la Provincia di Siena e al Cip (Comitato Italiano Paralimpico), per portare il Baskin nelle scuole. "Il Baskin è parte integrante del nostro progetto, sul quale porremo sempre più attenzione. Vedere crescere questo movimento, oltre a riempirci di orgoglio, ci dà energia e pensieri positivi. Ogni singola persona che fa parte della famiglia del Costone deve sentirsi, alla pari di tutti, parte fondamentale del nostro movimento", ha commentato Emanuele Montomoli, presidente del Costone.