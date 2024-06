Basket. Il Cus Macerata è salito di categoria

Proprio una stagione magica per la sezione basket del Cus Macerata. Dopo la storica qualificazione alle finali dei Campionati nazionali universitari, ecco arrivata la splendida promozione nella Divisione Regionale1, l’ex serie D dopo la riforma dei campionati. Un exploit che chiude una sorta di cerchio, perché riporta la polisportiva proprio nella serie in cui militava nel 2013, anno dello stop all’attività federale con la palla a spicchi. I cussini di coach Nicolò Luciani sono in festa grazie al blitz di gara2 del secondo turno dei playoff. Dopo aver avuto la meglio 67-47 nel primo atto del duello contro Fochi Pollenza, il Cus ha concesso il bis in trasferta 51-55 dimostrando maggiore maturità e freddezza nei momenti chiave della partita. Una affermazione davvero tosta perché i pollentini non avevano mai perso nel loro bunker. È il trionfo di un gruppo miglior difesa del campionato e con una buona mano dall’arco. Terminata la fase regolare al 2°posto dietro Il Picchio Civitanova, il Cus ha poi suggellato e meritato la promozione con un cammino nei playoff perfetto, fatto di sole vittorie.

Questa la rosa del Cus Macerata neo promosso: play Giacomo Cardinali, Ettore Zamponi, Alex Gasparrini; guardia Francesco Boccuzzi, Francesco Rischioni, Erik De Marco, Andrea Iesari, Francesco Laddomada, Christian Luciani; ala Massimiliano Naspi, Riccardo Naspi, Alessio Ballini, Andrea Santinelli, Carlo Calcagni; centro Marco Pagliariccio, Francesco Palmieri, Lorenzo Andrenelli. Coach Nicolò Luciani; primo assistente Matteo Palmioli; dirigenti: Simone Medei, Federico Salvatelli, Lucio Lorenzo Lapponi, Paolo Ramazzotti.

Andrea Scoppa