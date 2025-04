Basket, il CUS Pisa Cosmocare saluta il proprio pubblico e la serie C con Valdisieve

Pisa, 4 aprile 2025 – Retrocesso matematicamente, dopo la sconfitta della scorsa giornata, ad Agliana, il quintetto di Scocchera saluta il proprio pubblico e la serie C, domenica alle 18, al PalaCus di Via Chiarugi, nella penultima gara della regular season, contro Valdisieve. Per i gialloblù, senza più stimoli di classifica, si tratta dell’ultima occasione per giocare senza condizionamenti, cercando di lasciare agli appassionati il miglior ricordo possibile, in una stagione veramente sfortunata.

VALDISIEVE – Reduce da una tranquilla salvezza senza passare dai play-out, la compagine del confermato coach Pescioli ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, con sette vittorie nelle prime undici gare, mantenendosi sempre nell’area play-off, in cui si trova adesso, al sesto posto, con possibilità di salire o scendere di una posizione. Il quintetto biancoverde può contare sugli esperti capitan Occhini e Rossi, e su atleti più giovani, come Faticanti, Municchi, Lerede, Ciacci, Valletti e Simoncini, già sufficientemente maturi per rendere competitivo il team.

COSMOCARE CUS PISA – Nella gara di andata, ad un Cosmocare CUS Pisa discontinuo, partito in lieve vantaggio, poi sempre sotto anche di 22 punti, non sono bastate 13 triple ed un finale arrembante per uscire con la vittoria dal parquet del Valdisieve, che ha mantenuto alla fine il minimo vantaggio (84-83), condannando gli universitari ad un periodo interminabile di sconfitte, interrotto solo dopo due mesi in pieno girone di ritorno. Per gli uomini di Scocchera, la cui sorte è ormai segnata, l’unica aspettativa è quella di giocare dignitosamente, per congedarsi nel migliore dei modi dalla serie C, di fronte al proprio pubblico.

DIVISIONE REGIONALE 2 – A due giornate dal termine della regular season l’altra formazione senior del CUS Pisa Cosmocare, militante nel campionato di Divisione Regionale 2, sotto la guida di Zeno Bizzarri, già certa di doversi giocare le chance di salvezza ai play-out, affronta le ultime gare con la speranza di lasciare l’ultimo posto a Piombino, con cui è a pari punti, ma in svantaggio nella differenza canestri. Domenica alle 20,30 al PalaCus, si presenta in tal senso una chance, nel derby con Bellaria Pontedera, reduce dalla netta vittoria in casa con Versilia e dunque matematicamente salva.