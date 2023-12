Basket. Il derby sorride al Follonica. Ma è stata battaglia

Il Follonica Basket, dopo aver vinto il derby con Arcidosso, supera 63-53 la Gea nel quarto turno del campionato di Divisione Regionale 3. Gli azzurri di Vichi e Pietrafesa, imbattuti e reduci dalla "battaglia" di Arcidosso (con qualche postumo da infermeria), erano attesi ad una vera e propria prova di maturità contro una squadra con elementi di buon livello e grande esperienza. Gli azzurri non hanno tradito le aspettative, la partenza è stata subito molto positiva, con Bianchi e Petri in grande spolvero che mettono in difficoltà la difesa grossetana chiudendo 21-11 alla sirena del primo quarto. Sembra tutto facile, ma gli ospiti cambiano ritmo. L’ultimo intervallo segna una nuova svolta, gli azzurri ritrovano compattezza e concentrazione, mettendo di nuovo in campo buone collaborazioni e trame di gioco contro le quali Gea non trova contromisure efficaci, pur tentando fino all’ultimo di invertire la rotta con una pressione a tutto campo.