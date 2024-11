Basket, il GMV perde partita e primato a Livorno, in Divisione Regionale 2

Pisa, 17 novembre 2024 – Niente da fare per il GMV a Livorno, nella sesta giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Sul campo della Polisportiva Nicola Chimenti, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno compromesso il match nel secondo quarto, hanno provato a raddrizzarlo nel terzo, per poi cedere definitivamente nell’ultimo.

LA CRONACA – La partita inizia in equilibrio, con i biancoverdi però in difficoltà a far girare bene la palla in attacco, e poco attenti nella fase difensiva, caratterizzata da alcuni banali errori che portano in vantaggio la squadra di casa. Due bombe di Davini e una di Badalassi tengono comunque a galla il GMV, che termina il primo quarto sul 14-12. Nel secondo, i biancoverdi tornano in campo senza testa, realizzano solo 2 punti in 8 minuti, commettendo numerosi errori difensivi, che permettono ai locali di mettere a segno un break di 16-2 nei primi 8 minuti, parzialmente recuperato, dopo un time out, prima del riposo (36-23). Dopo l'intervallo lungo, i ragazzi di Ghezzano rientrano in partita con un break di 2-10 nei primi 6 minuti, ma i padroni di casa chiamano time out, si risistemano in campo e la rimonta si interrompe alla fine del terzo periodo (47-40). Nell'ultimo quarto, dopo una partenza equilibrata, gli arbitri fischiano 4 falli consecutivi a Davini (l'ultimo un tecnico), che lo costringono ad uscire per 5 falli al terzo. Da quel momento, Livorno, con giocatori più esperti, mantiene il controllo della partita ed il GMV perde la testa, con Balestrieri e Leoncini fuori per 5 falli e gli avversari pronti ad approfittarne per allungare e portare a casa la vittoria.

I VALORI – Con i cannonieri Badalassi, Balestrieri e Davini sotto il 30% di realizzazione al tiro, il miglior marcatore in casa biancoverde è risultato Gorini, giovane 2005 cresciuto nel vivaio di Ghezzano, che, nell'ultimo quarto, con i senior fuori, ha giocato molto bene, tirando dai tre punti con il 100% (2/2) e da due con il 50% (1/2) a cui va aggiunto un ottimo 83% (5/6) ai liberi nel secondo quarto.

Chimenti Livorno-GMV 74-59

Progressivo: 14-12, 36-23, 47-40

GMV: Davini 11, Bini 6, Spagnoli, Ferretti 4, Leoncini, Buttitta, Balestrieri 6, Franceschi 3, Mendoza 2, Badalassi 11, Gorini 13, Woszczyk 2. All.: Piazza.