Basket, il GMV si avvicina al via nel campionato di Divisione Regionale 2

Pisa, 1 ottobre 2024 – Ultimi scampoli di preparazione per il GMV Basket, che fa il suo esordio il 14 ottobre nel campionato di Divisione Regionale 2, in una stagione che va in continuità con la precedente, sotto la guida di coach Cinzia Piazza, coadiuvata dal vice allenatore Daniele Meschinelli. La squadra del presidente Luca Benedettini, reduce da un 2023-24 terminato al nono posto del girone C, a circa metà classifica, con 12 vittorie in 26 partite, ha disputato quasi tutto il girone di ritorno con una rosa in emergenza, prevalentemente costituita da giovani e under. Per la prossima stagione, la società di Ghezzano ha fatto tesoro dell’esperienza del passato, mettendo a disposizione di Piazza e Meschinelli un roster più profondo, molto numeroso, che dovrà essere gestito, ma in grado di evitare i problemi passati nel reperire dodici atleti per le partite e per gli allenamenti.

LA FORMULA – Il campionato di Divisione Regionale 2 comprende 4 gironi: nel girone A sono inserite le pisane CUS Pisa, IES Pisa e GMV, insieme a Bellaria Cappuccini Pontedera, Basket Volterra, Libertas Liburnia Livorno, La Cisa Service Pontremolese, Brusa U.S. Livorno, Pallacanestro Valdera, Versilia Basket 2002, Piombino Basket Club, Polisportiva Chimenti Livorno, Dinamo Basket Rosignano e Bcl Lab Lucca. Le squadre classificate ai primi quattro posti di ogni girone saranno ammesse ai play-off, quelle classificate dal quinto al decimo posto saranno salve, le ultime quattro squadre saranno ammesse ai play-out

IL ROSTER - La prossima stagione inizia con tante nuove aggiunte al roster e poche uscite: lo scheletro di base rimane il medesimo dell’anno scorso con Davini, Farnesi, Bini, Mendoza, Badalassi, Ferretti, Spagnoli, Botto, Leoncini, Buttitta, ed il ritorno di Balestrieri, assente nella seconda metà del campionato 2023-24, mentre rimane infortunano Curci. I nuovi ingressi sono Woszczyk Nikodem, ventenne dal Dream Basket U20 e Gregorio Franceschi, classe 2003, l’anno scorso in DR1 nel basket Calcinaia, che aumentano l’altezza media della squadra, oltre ai ragazzi 2005 del vivaio GMV Costantino Porpora, Valerio Pandolfi, Nicolò Abruzzese e Daniele Gorini, che si stanno integrando bene nella squadra e nella visione del gioco.