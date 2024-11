Basket, il GMV vince a Piombino e aggancia la vetta in Divisione Regionale 2

Pisa, 29 novembre 2024 – Il GMV vince anche a Piombino, nell’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2, e raggiunge così Pallacanestro Valdera al comando della classifica provvisoria, in attesa delle gare del fine settimana. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono sempre stati al comando, hanno piazzato il colpo decisivo nel secondo parziale, riuscendo a superare i momenti di crisi, e vincendo nettamente e meritatamente, con undici giocatori a segno e tre atleti in doppia cifra.

LA CRONACA – La partita inizia subito con un parziale di 0-5 per i giocatori di Ghezzano, convinti di avere la partita in pugno, ma così non è: gli avversari si riprendono, recuperano lo svantaggio ed il primo quarto rimane in equilibrio fino alla conclusione, con errori offensivi da entrambe le parti (12-16). Nel secondo periodo, si materializza la svolta dell’incontro, con Piombino che spreca a ripetizione in attacco; i biancoverdi non sono esenti da errori, ma giocano bene in retroguardia e prendono il largo al riposo (16-27). Al ritorno dagli spogliatoi, i ragazzi di Piazza tornano in campo un po’ frastornati in difesa, permettendo a Piombino di recuperare terreno, ma i ragazzi del presidente Luca Benedettini reggono botta in attacco e riescono a mantenere un vantaggio a due cifre allo scadere del terzo parziale (33-43). Nell'ultimo quarto i padroni di casa rientrano sul parquet agguerriti e recuperano fino ad arrivare a -4, ma Davini e compagni reagiscono, iniziano a far girare bene la palla e riprendono i punti persi, concludendo su un ottimo 47-60.

I VALORI – Il gruppo guidato da Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sta crescendo a vista d’occhio, giornata dopo giornata, ed ha ancora da crescere, come dimostrano le frequenti pause difensive, sempre però superate con grande determinazione. In attacco da segnalare gli undici atleti su dodici a referto andati a segno, con Davini, Balestrieri e Badalassi ancora una volta in doppia cifra.

Basket Piombino-GMV 47-60

Progressivo: 12-16, 16-27, 33-43

GMV: Davini 14, Spagnoli 1, Ferretti 2, Botto 4, Leoncini 1, Buttitta, Balestrieri 11, Franceschi 3, Mendoza 4, Badalassi 11, Gorini 7, Woszczyk 2. All.: Piazza.