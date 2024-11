Basket, il GMV vince in casa con Dinamo Rosignano in Divisione Regionale 2

Pisa, 24 novembre 2024 – Torna al successo in casa, contro l’esperta Dinamo Rosignano, il GMV, nella settima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, al termine di un incontro in equilibrio per tutta la prima metà, deciso poi in favore dei biancoverdi nella ripresa. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, trascinati dal miglior Balestrieri, si mantengono così in scia della capolista Valdera, insieme a Volterra.

LA CRONACA – Contro una Dinamo Rosignano con molti giocatori di esperienza, nel primo quarto la partita resta a lungo in equilibrio, con delle buone azioni offensive, ma con altrettante buone azioni difensive da una parte e dall'altra (15-13). Nel secondo periodo i biancoverdi di Cinzia Piazza si addormentano in difesa e gli avversari ne approfittano per superarli, ma fortunatamente per Ghezzano, due bombe di un ispirato Leoncini fanno perdere troppo terreno ai padroni di casa, che vanno all’intervallo lungo con un solo canestro al passivo (29-31). Al rientro dagli spogliatoi, Balestrieri e compagni entrano in campo molto più convinti e riprendono il vantaggio del match, che rimane però in sostanziale equilibrio fino a quando l’arbitraggio innervosisce le due squadre in campo, in particolare Rosignano, che commette molti falli, inviando in lunetta i biancoverdi, che, lucidi, prendono un buon vantaggio alla fine del terzo parziale (50-44). Nell'ultimo quarto, entrambe le squadre sono molto agguerrite, i maremmani tentano la carta della difesa a zona, per provare a destabilizzare il GMV, che invece mantiene la calma e, nonostante qualche errore di troppo in fase difensiva, mantiene il vantaggio e coglie due punti importantissimi (67-62).

I VALORI – Tre i giocatori in doppia cifra, il solito Balestrieri, che, nell'ultimo quarto, nonostante la stanchezza, si è caricato la squadra sulle spalle e non ha mai perso la testa nonostante qualche fischio a suo sfavore molto dubbio, seguito da Leoncini e Bini, due pedine fondamentali nello scacchiere della squadra, tornati finalmente sopra i 10 punti.

GMV-DINAMO Rosignano 67-62

Progressivo: 15-13, 29-31, 50-44

GMV: Davini 9, Bini 10, Spagnoli, Ferretti, Botto 3, Leoncini 11, Balestrieri 17, Franceschi 2, Mendoza 7, Badalassi 8, Gorini, Woszczyk. All.: Piazza.