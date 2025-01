Basket, il leader GMV supera in casa US Livorno dopo 2 overtime, in Divisione Regionale 2

Pisa, 20 gennaio 2025 – Continua la cavalcata solitaria del GMV, dopo la prima di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, orfani di Donati, Balestrieri e Bini, hanno però penato non poco prima di aver ragione sul mai domo Brusa US Livorno, uscito sconfitto a testa alta da Ghezzano, dopo ben due tempi supplementari, al termine di un match che ha visto gli attacchi decisamente superiori alle difese.

LA CRONACA – Partita che inizia con Livorno molto agguerrito ed i biancoverdi scarichi, molto fallosi in difesa; dopo un periodo di assestamento il GMV si riprende, fa girare bene la palla e si aggiudica in volata il primo quarto per 17-16. Nel secondo entrambe le difese sembrano vacillare ma gli ospiti sono più concreti e riescono ad andare al riposo in vantaggio per 32-35. Al rientro in campo le due squadre sono molto agguerrite, con gli attacchi sicuramente più ispirati delle difese e le due compagini alternativamente al comando, per concludere il terzo periodo sul 53-56. Il copione non cambia nell'ultimo quarto, con la partita rimasta in equilibrio, e 4 triple segnate dai biancoverdi che tengono alta la fiducia, approdando all'overtime (76-76). Nel tempo supplementare i ragazzi di Cinzia Piazza partono male, recuperano ma perdono Franceschi per 5 falli, con la stanchezza e la perdurante difesa blanda che non consentono ai green di vincere, rinviando il verdetto ad ulteriore overtime (87-87). Il secondo supplementare si apre con una bomba di Buttitta che infonde fiducia al team, quindi uno stanchissimo Badalassi, sempre in campo nei precedenti 45 minuti, segna 9 punti con il 100% al tiro (4/4 ai liberi, 1/1 da 2 e 1/1 da 3) consentendo alla propria squadra di prendere un vantaggio mantenuto fino alla conclusione (101-97).

I VALORI – Privi di tre atleti importanti per il gruppo, con una difesa da rivedere, il GMV ha trovato Badalassi, Bellavia, Franceschi e Botto in doppia cifra, con il primo decisivo nei minuti finali.

GMV-BRUSA US Livorno 101-97

Progressivo: 17-16, 32-35, 53-56, 76-76, 87-87

GMV: Badalassi 32, Bellavia 19, Spagnoli, Botto 11, Franceschi 16, Buttitta 8, Mendoza 5, Woszczyk 6, Ferretti 4, Gorini, Leoncini. All.: Piazza.