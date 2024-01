Basket, il nuovo anno non risparmia la IES Pisa, a Livorno in Divisione Regionale 2

Pisa, 8 gennaio 2024 – Inizio d’anno da dimenticare per un’incompleta IES Sport Pisa, nella undicesima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno infatti ceduto nettamente a Livorno, sul campo della vicecapolista Polisportiva Nicola Chimenti, compromettendo il risultato nel secondo periodo. LA CRONACA – Regge bene il campo la IES nel primo quarto, vissuto in sostanziale parità e concluso dai blues in vantaggio, grazie ad un canestro allo scadere di Gravina. Nel secondo, complici anche i tre falli fischiati a Bonacci e Giusfredi, i ragazzi di Campani, a ranghi ridotti e con poco allenamento nelle gambe, sono crollati, prendendo un break di 29-7, che ha di fatto chiuso il match al riposo (48-27). Contro una squadra ben attrezzata e coperta in tutti i ruoli, tra le candidate ai play-off, è stato infatti impossibile, da parte pisana, il recupero: al rientro dall’intervallo lungo, Sciamanda e compagni hanno solo potuto limare lo svantaggio, evitando che prendesse dimensioni eccessive. Polisportiva Chimenti Livorno-IES Sport 69-51 Progressivo: 19-20, 48-27, 63-40 IES Sport Pisa: Tasca 1, Giusfredi 8, Cantini, Bonasera 7, Fedeli, Gravina 7, Bonacci 5, Sciamanda 11, Mazzantini 6, Veneziani 4, Gennai 2. All.: Campani.