Basket, il presidente della Tarros nominato dalla federazione presidente della Commissione Onori. Caluri premia per la Fip i grandi big del passato

Chi meglio di Danilo Caluri, presidente dello Spezia Basket Tarros, ma anche ex giocatore di serie A e B a cavallo tra anni 70 ed 80, da una vita sui campi di basket? Ed infatti Caluri, insieme a Christian Valenti e Pietro Romano, è stato individuato dal presidente Federazione italina apallacanestro Regionale, Pino Gonella, a fare parte della Commissione Onori della Fip Ligure, con Caluri designato quale presidente della Commissione. Il compito sarà quello di individuare figure di spicco della pallacanestro ligure del passato alle quali intitolare premi da attribuire a giocatori, allenatori, dirigenti e arbitri in attività che si sono contraddistinti per il loro impegno e per quanto stanno dando al mondo del basket.

Questo dunque il compito della nuova Commissione, istituita dal Comitato Regionale Liguria della Federazione italiana palacanestro. La presidenza della Commissione Onori come detto è stata affidata al presidente dello Spezia Basket Club Tarros Danilo Caluri: "Ringrazio sinceramente il presidente Gonella – commenta Caluri – per questo riconoscimento, del quale sono veramente molto onorato. Dopo 34 anni all’interno della Federazione, durante i quali ho cercato di mettere il massimo dell’impegno, affronterò con altrettanto impegno e senso di responsabilità anche questo prestigioso incarico. Insieme agli altri componenti della Commissione lavoreremo per adempiere al meglio ai nostri compiti e cercheremo di essere precisi e corretti per portare sul tavolo della Fip regionale i nomi più meritevoli". Quindi un ringraziamento alla Fip per la fiducia accordata. "Voglio ringraziare la federazione anche perché, in questo modo, possiamo ricordare e celebrare coloro che hanno contribuito significativamente a far crescere e dare lustro al basket ligure".

G.S.