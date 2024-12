Basket, il ricordo. Prima dell’inizio, minuto di silenzio e maxischermo per Sandro Crovetti

Una settimana terribile per il basket ferrarese, quella che si conclude oggi. Con la perdita di due persone che, in modi ed epoche diverse, hanno fatto gioire gli amanti della palla a spicchi di casa nostra. Marco ’bimbo’ Monari, ala della Mangiaebevi a metà degli anni Ottanta, nonchè uno dei protagonisti della vittoria salvezza nello spareggio di Livorno contro Roseto, e Sandro Crovetti (nella foto), general manager del Basket Club targato Roberto Mascellani, che dal 2002 al 2010 costruì quel giocattolo che raggiunse la serie A, portando la Carife a duettare con le big del basket italiano.

Il dirigente reggiano oggi verrà salutato con istanti molto toccanti, prima di Adamant-Pordenone. Minuto di silenzio, lutto sulla maglia e immagini di quegli splendidi anni, proiettati sul maxi schermo prima della palla a due. Tutto questo e molto altro, per una persona che ha lasciato il segno: oggi al palasport per celebrarlo ci sarà anche l’ex presidente dell’epoca Roberto Mascellani, che quest’anno non si era ancora recato al palazzo e che lo avrebbe dovuto fare a breve, proprio assieme a Sandro. Non è stato così, il dolore è grande, ma il ricordo, bellissimo, della persona e delle stagioni che ha fatto vivere agli sportivi di questa città, resta scolpito nella memoria di tutti. E lo sarà anche oggi, al momento della palla a due.

Mauro Paterlini