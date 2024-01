Basket: il torneo dei ’Pro’ per Under 13 maschile e femminile. NBA e Fip, Jr. Championship al via. A San Marcellino il ’Draft Event’

Si rinnova anche in Toscana l’appuntamento con la Jr. NBA FIP U13 Championship, torneo unico nel suo genere che coinvolge oltre mille squadre di 18 regioni italiane, più di 15mila fra giocatori e giocatriciper un totale di 36 leghe. Nella nostra regione il via ufficiale della manifestazione si terrà sabato a partire dalle 9, al palazzetto di San Marcellino, con il Draft Event nel quale ad ogni squadra partecipante sarà assegnata una “franchigia NBA”, insieme a tutto il materiale ufficiale della competizione. In Toscana il torneo coinvolge 48 squadre U13 (30 maschili e 18 femminili).

Il via alle gare è previsto per il 4 febbraio, con conclusione il 14 aprile. Dal 21 aprile, fino al 19 maggio, si disputeranno i Play Off, per accedere all’ultima fase dalla quale usciranno le squadre ammesse all’ all’evento finale per conquistare l’Anello Jr. NBA 2023/2024, a giugno. Per il maschile, dopo i Play Off saranno ammesse alle Final Four le prime due classificate, che andranno a sfidare le prime due della regione Liguria. La migliore classificata tra le due ammesse alle Final Four si aggiudicherà il Titolo Regionale, mentre la vincente delle Final Four sarà ammessa alle Finali Nazionali di giugno. La manifestazione è organizzata dalla NBA e la FIP, con il contributo dei Comitati Regionali.