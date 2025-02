Basket. Il Vela ospita una Cerretese opaca. Pfv e Versilia, sfida alla capolista

Il Vela torna oggi davanti al suo pubblico (palasport di Camaiore, palla a due alle 18,30) dopo due trasferte, una delle quali lo ha visto nettamente vittorioso e l’altra, ahimé, con una sconfitta senza attenuanti. Da dimenticare in fretta, e l’incontro odierno sembra arrivare al momento giusto contro una Cerretese che, dopo un’ottima partenza sta passando ora un brutto momento reduce da due sconfitte, entrambe casalinghe, in sette giorni. Una contro Wolf e quella nel recupero con avversario Rosignano.

Una partita non facile, comunque, che però gli uomini di Bonuccelli, tutti in piena salute, intendono assolutamente vincere. È con questo intento che si presenteranno in campo preparati a dare il meglio di quanto sono in grado di fare. Il pubblico non mancherà certo di incoraggiarli. La classifica dice Vela e Cerretese 14 punti: a chi il privilegio di arrivare prima a quota 16? Vedremo.

Nel frattempo, in serie C femminile, dopo la sconfitta casalinga con l’Affrico la Pallacanestro Femminile Viareggio è attesa da una prova difficilissima: nella 4ª giornata di ritorno, il programma propone il ’testacoda’ tra le viareggine, ultime in classifica con una sola vittoria all’attivo, e il Montecatini primo della classe. Si gioca al PalaVinci di Montecatini domani alle 18,30 (arbitro D’Accico).

In Seconda Divisione maschile, sfida sulla carta complicata anche per il Vela: i pietrasantini sfideranno una delle due prime in classifica, il Valdera, domani alle 18 al PalaTommasi (arbitri Del Freo e Massei).

