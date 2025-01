Basket. Il Vela riceve la visita della capolista Montemurlo. Versilia con Liburnia, Pfv di scena a Pisa

Dopo la sosta natalizia e di fine anno torna, per la penultima d’andata, la Divisione Regionale di basket e stasera (palasport di Camaiore ore 21) il Vela si troverà a lottare con Montemurlo primo in classifica a quota 22 assieme a Calcinaia. Già questo è sufficiente a far capire la difficoltà dell’impegno per la formazione viareggina ma nell’ambiente il clima non è affatto negativo. I giocatori tutti comprendono quanto può essere difficile un’affermazione, così come sanno però di non scendere in campo già battuti ben coscienti di essere all’altezza di poter rovesciare il pronostico. Nonostante il periodo vacanziero la preparazione è stata effettuata con serietà e impegno, quindi tutto è possibile. Esattamente quello che si riesce a capire dalle mezze parole e dai sorrisetti di coloro che scenderanno sul parquet pronti a dare anima e corpo per un bel regalo di Natale, seppur con lieve ritardo, ai loro sostenitori.

In Seconda Divisione maschile, dopo la brutta sconfitta di Volterra con cui ha inaugurato (male) l’anno nuovo, il Versilia torna in campo per la 13ª giornata (l’ultima del girone d’andata) nel posticipo di domani alle 18 alle Tommasi di Pietrasanta: i neroarancio se la vedranno con Liburnia.

In Serie C femminile, si torna in campo con la 1ª giornata di ritorno: la Pfv scenderà in campo oggi alle 18,30 alla Alta Impianti di Pisa (arbitro Carbocci).

e.d.s.