Basket, importante successo in Divisione Regionale 2 del CUS Pisa a Livorno, sponda US

Pisa, 30 ottobre 2024 – Secondo successo in tre gare per il rinnovato CUS Pisa, targato Cosmocare, nel campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di coach La Pietra hanno vinto, sul non facile campo del PalaCosmelli di Livorno, contro i padroni di casa della US Brusa, superata grazie ad un brillante avvio.

LA CRONACA - Al via si affrontano due squadre completamente rinnovate nel roster e nella guida tecnica ma con lo stesso imprinting, cioè quello di far giocare i giovani. Il quintetto di La Pietra parte a spron battuto e piazza un parziale iniziale di 26-9, nel primo quarto, che mette una seria ipoteca sull'andamento della gara. Il match vede infatti continui tentativi da parte dei padroni di casa per accorciare le distanze, ma i gialloblù, al riposo sul 38-25 in proprio favore, riescono a mantenere un vantaggio in doppia cifra al fischio finale.

I VALORI – Tutti a segno gli undici universitari a referto, con Padeletti e Ndjock che si confermano sopra i dieci punti, imitati da Donati e dal nuovo play Caldarelli, top scorer all’esordio con la maglia gialloblù, con 15 punti e molte buone giocate.

Busa US Livorno-CUS Pisa Cosmocare 60-71

Parziali: 9-26, 16-12, 15-16, 20-17

CUS Pisa CosmoCare: Padeletti 10, Galello 4, Berni 5, Ndjock 12, Donati 11, Caldarelli 15, Giari 3, Mercanti 2, Benfratello 6, Fusco 2 Di Lernia 1. All.: La Pietra