Basket in C la Pallacanestro Femminile Pisa inizia l’anno con la vittoria su Fucecchio

Pisa, 6 gennaio 2025 – Buon avvio d’anno per la Pallacanestro Femminile Pisa, che travolge il fanalino di coda Ficeclum Fucecchio, nell’ultima giornata di andata del campionato di serie C. A rendere meno gioioso il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, l’annuncio, a fine gara, del ritiro dalla panchina di coach Stefano Zari, costretto a rinunciare per motivi personali.

LA CRONACA – Fin dalle prime battute, è apparsa evidente la differenza tecnica tra le due squadre, con Fucecchio che non ha mai impensierito la difesa pisana se si eccettua l’andamento del secondo quarto, con le squadre che hanno chiuso il parziale sul 16-11 per le padrone di casa. Il primo periodo, chiuso 21-4 per le biancorosse, ha di fatto già chiuso il match, con Benedettini devastante in ogni parte del campo, sia in fase realizzativa (20 punti finali per lei), sia in fase di recupero, sia in difesa. C’è poco altro da dire sulla gara, se non che coach Zari ha giustamente fatto ruotare tutte le ragazze in panchina, eccetto Sgorbini, acciaccata, e le ragazze lo hanno ripagato andando tutte a segno, con Benedettini e Garruto (10 punti) in doppia cifra.

L’ALLENATORE – A fine partita, Stefano Zari ha ufficialmente comunicato alle ragazze la propria indisponibilità, per motivi personali, a continuare ad allenare la squadra: nel corso del commiato, non sono mancati momenti di commozione tra le atlete ed il loro coach. Zari rimarrà comunque all’interno della PF Pisa, e darà supporto a Carlo De Filippis, promosso da vice a primo allenatore.

RITORNO - La prossima settimana parte il girone di ritorno con la sfida casalinga di sabato 11 gennaio alle 18,30 in Via Betti, contro Viareggio, sconfitta all’andata per 53-25, attualmente penultima in classifica. Il match si presenta fondamentale per le biancorosse, per guadagnare i punti necessari ad agganciare le compagini che le precedono in graduatoria, nel tentativo di entrare a fine campionato tra le prime otto che disputeranno i play-off.

PF Pisa-Ficeclum Fucecchio 72-31

Progressivo: 21-4, 37-15, 61-27

Pallacanestro Fermminile Pisa: Scuderi 8, Sgorbini, Nesti 8, Ferri 4, Benedettini 20, Selmi 2, Cioni 6, Beccari 3, Mercolini 3, Edu Mengue 2, Filippini 6, Garruto 10. All.: Zari.