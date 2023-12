Basket in C rinviato al 2024 il primo successo in casa per la Pallacanestro Femminile Pisa

Pisa, 19 dicembre – Rinviato al 2024 l’appuntamento con il primo successo in casa per la Pallacanestro Femminile Pisa, nel campionato di serie C; opposte in Via Betti alla PF Montecatini, le ragazze di Stefano Zari hanno infatti ceduto nettamente alle più precise termali, in una sfida molto importante per la quinta posizione. LA CRONACA – Parte bene la squadra di casa, che ha la possibilità di chiudere in vantaggio la prima frazione, terminata poi in parità (10-10). Nella seconda, di fronte ad una buona difesa biancorossa, le ospiti trovano due triple che fanno allungare Montecatini fino al riposo (22-30). Nella ripresa il crollo pisano, con un parziale di 20-6 per le termali che mette di fatto fine all’incontro al termine del terzo periodo (28-50). Nel quarto, infatti, Montecatini si è limitato a controllare, concedendo ala PF Pisa un parziale di 10-5 ormai ininfluente per il risultato conclusivo (38-55). I VALORI – In un match spareggio tra le formazioni a ridosso del quartetto di testa, la compagine di Zari è nuovamente ripiombata sotto i 40 punti, soglia di attacco sotto cui è impensabile vincere. La squadra non ha demeritato, ma non ha avuto continuità, uscendo di scena nel terzo periodo, quando ancora i giochi potevano essere riaperti. Molti gli errori al tiro, anche da sotto, per l’ennesima sconfitta interna, che chiude un 2023 con parecchie ombre nei mesi conclusivi. PF Pisa-PF Montecatini 38-55 Progressivo: 10-10, 22-30, 28-50 Pallacanestro Femminile Pisa: Scuderi, Sereni 5, Ferri 4, Benedettini 10, Ward 1, Selmi 2, Nannini 2, Cioni, Mercolini 2, Fazi 3, Garruto 9. All.: Zari. GC